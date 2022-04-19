«Живые позавидуют мертвым»: эксперт предрек коллапс в Чехии при отказе от газа из РФ

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Большинство населения Чехии замерзнут следующей зимой при отказе от поставок российского газа. Об этом заявил эксперт по энергетике Иван Новески в интервью изданию Parlamentni listy.

— Возможно, их сочтут счастливчиками, потому что может прийти день, когда живые позавидуют мертвым, — сказал он, комментируя последствия такого решения.

Эксперт подчеркнул, что Чехия почти на сто процентов зависит от энергоресурсов из РФ уже более 50 лет. Он предрек, что при эмбарго на газ из России уже к осени остановится большая часть промышленности в стране, в том числе заводы по производству машин и стекла. Это приведет к рекордному увеличению безработицы, отметил Новески. Также он добавил, что отказ от российского газа грозит остановкой работы чешского транспорта и «полным коллапсом всего государства».

Кроме того, без газа встанет производство удобрений, что спровоцирует нехватку продовольствия в республике, предупредил эксперт, передает РИА Новости.

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что республика не нуждается в российском газе, но Европа зависит от него. Он отметил, что власти страны работают над тем, чтобы закупать газ у других государств.