Синоптики пообещали москвичам комфортную погоду 19 апреля

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Во вторник, 19 апреля, столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 10–12 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 7–12 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 50 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода в столичном регионе будет комфортной, уменьшится относительная влажность воздуха, атмосферное давление в норме, содержание кислорода в приземном слое воздуха в утренние часы немного выше нормы и слабо пониженное в дневные часы.

По медицинской оценке — это индифферентный характер погоды для многих метеозависимых людей. Однако у лиц с повышенной метеозависимостью, а также практически здоровых и не метеочувствительных людей с синдромом хронической усталости и переутомлением могут отмечаться общая слабость, снижение физической активности, психоэмоциональная нестабильность. По рекомендации врача нужно принимать витаминные комплексы, активно использовать природные факторы — прогулки на свежем воздухе, занятия спортом, водные процедуры (контрастный душ, ванны с морской солью).

Москвичам рассказали о погоде на этой неделе. Наcтупившая неделя порадует жителей столицы теплой весенней погодой. Воздух прогреется до плюс 12–14 градусов.