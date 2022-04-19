Врачи общей практики пройдут программу повышения квалификации в Москве

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В столице для врачей общей практики пройдет масштабная программа обучения. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Мы приступаем к масштабной и системной программе повышения квалификации всех врачей общей практики. На сегодняшний день это более трех тысяч человек. Они в основном выполняют функцию участковых врачей, — сказала она.

Заммэра добавила, что жители города регулярно несколько раз в год посещают их. На врачей общей подготовки приходится половина всех приемов в поликлиниках, отметила она.

В разработке программ принимали участие ведущие врачи городских больниц и поликлиник, а также главные внештатные специалисты Департамента здравоохранения города Москвы. Это позволяет использовать новейшие методики при обучении.

Программа продлится полтора года. Столичные специалисты уже начали обучение по оториноларингологии, офтальмологии и дерматовенерологии, передает официальный сайт мэра Москвы.

16 апреля москвичам рассказали, как обучаются врачи столицы в Сколкове. Они проходят практики на роботах-пациентах.