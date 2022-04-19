Французский экономист спрогнозировал «бунты» в Европе из-за санкций против России

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Введение запрета на поставки газа из России может привести к снижению уровня жизни в Европе и бунтам среди европейцев. Такое мнение выразил французский политолог и экономист Александр дель Валль в статье для издания Valeurs actuelles.

По словам специалиста, планы Запада по запрету на поставки российского газа могут «разорить Европу».

Экономист также предположил, что европейские санкции в отношении РФ приведут к невозможности для людей отапливать свои жилища.

— Нехватка основных продуктов питания вызовет глубокие кризисы, которые будут напоминать арабские революции 2011 года, начавшиеся с роста цен на пшеницу, — цитирует эксперта РИА Новости.

Запад начал вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных и решительных действий.