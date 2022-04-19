Россия выдала другим странам 82 миллиарда рублей госкредитов в марте

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Россия выдала другим странам государственные кредиты на общую сумму 81,6 миллиарда рублей в марте 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Федерального казначейства.

Уточняется, что такие показатели близки к рекордным значениям за месяц в номинальном выражении. Так, например, в январе и феврале аналогичных кредитов было выдано на сумму 28,5 миллиарда рублей.

По данным специалистов, получателями займов могут быть Иран и Белоруссия, передает «ФАН».

На этой неделе США запретили России оплачивать свой суверенный долг из средств, которые заморожены в американских банках. Таким образом Штаты надеются вынудить нашу страну израсходовать оставшиеся у нее долларовые резервы. В беседе с «Вечерней Москвой» аналитик и профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита РАНХиГС Юрий Юденков оценил сложившуюся ситуацию и предположил, какие шаги может предпринять Россия. Юденков полагает, что позиция России в вопросе выполнения своих долговых обязательств, еще в марте озвученная министром финансов РФ Антоном Силуановым, не изменилась: западным странам предлагается либо разморозить российские валютные резервы, либо получать платежи в рублях.