Москвичи смогут получать уведомления о готовности документов по электронной почте

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Для москвичей, обратившихся в столичный департамент городского имущества, появился новый формат оповещения о статусе заявления. Теперь граждане и организации будут получать уведомления по электронной почте. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— Для удобства горожан мы разработали новый формат уведомлений по их запросам. Теперь сообщения с указанием регистрационного номера документа, даты поступления и текущим статусом будут приходить на электронный адрес заявителей, — сказал он.

Гаман добавил, что ежедневно в ведомство поступает около трех тысяч обращений через различные каналы связи. С начала 2022 года получено более 100 тысяч заявок по имущественно-земельным вопросам.

Отмечается, что на первом этапе новый вид оповещений будет работать только для заявлений, поданных через электронную приемную департамента.

Для обращений на бумаге действует система СМС-подтверждения. Когда документ фиксируется в базе данных, на номер заявителя приходит сообщение о статусе заявки, передает официальный сайт мэра Москвы.

13 апреля жителям столицы сообщили, что собственники городской земли получат отсрочку платежей в Москве. Они смогут перенести платежи по рассрочке за второй квартал 2022 года.