ГИБДД: Среди пешеходов мужчины нарушают чаще

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С начала текущего года среди пешеходов чаще всего нарушали правила дорожного движения мужчины в возрасте от 20 до 40 лет. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в официальном Telegram-канале ГИБДД по городу.

При этом отмечается, что среди нарушителей чаще всего встречались работающие мужчины. А вот, студенты, наоборот, реже пренебрегали правила безопасности.

— Меньше всего нарушали пенсионеры, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Накануне, 18 апреля сообщалось, что ДТП по причине наезда на пешехода стало одним из самых популярных видов аварий на неделе с 11 по 17 апреля. Причем более 20 процентов таких ДТП произошло у пешеходных переходов.