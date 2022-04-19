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Московские врачи вылечили от коронавируса 893 человека за сутки

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи вылечили от коронавируса 893 человека за сутки
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Московские врачи за минувшие сутки вылечили 893 человека от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего от COVID-19 вылечили более 2,5 миллиона граждан. За последние 24 часа в городе выявили 416 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированным оказался 151 пациент.

При этом к аппаратам ИВЛ подключено 100 москвичей, скончались 18 человек, у всех был получен положительный результат тестов на ковид, говорится в Telegram-канале «Оперштаб Москвы».

18 апреля Роспотребнадзор отменил свой норматив по охвату тестированием на коронавирус по 300 исследований в сутки на 100 тысяч населения в среднем в неделю.

Также стало известно, что в России наличие положительного теста на антитела к COVID-19 станет возможностью получить сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции или о перенесенном заболевании. Теперь в сертификате, помимо информации о полном курсе вакцинации или факте перенесенного заболевания, вызванного коронавирусом, будут отображаться сведения о наличии антител.

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