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Рафик Загрутдинов: Три поликлиники введут в эксплуатацию в этом году в СВАО

Александр Афонин

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Рафик Загрутдинов: Три поликлиники введут в эксплуатацию в этом году в СВАО
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Уржумская улица, 4с1 Карта всех событий

В Северо-восточном округе столицы до конца года введут в эксплуатацию три поликлиники. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов во вторник, 19 апреля.

— В Северно-Восточном административном округе в этом году будут ведены в эксплуатацию три поликлиники, — сказал он.

Загрутдинов добавил, что в районах Бабушкинский и Свиблово появится две детско-взрослые поликлиники на 750 посещений в смену каждая. А также одна детская на 320 посещений в Южном Медведкове. Учреждения возводятся в соответствии с новым стандартом оснащения поликлиник «Московский стандарт+».

Поликлиники оснастят современным оборудованием и мебелью с учетом требований маломобильных граждан. Учреждения оборудуют уютными комнатами отдыха персонала, а кабинеты специалистов оснастят эргономичной мебелью для комфортной работы.

Для пациентов создадут зоны комфортного ожидания. Новая система навигации позволит пациентам без труда находить нужный кабинет.

Отмечается, что входы в здания спроектированы таким образом, что потоки взрослых и детских отделений не будут пересекаться.

15 апреля Рафик Загрутдинов оценил готовность детско-взрослой поликлиники в районе Бирюлево Восточное. По его словам, здание завершено на 44 процента.

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