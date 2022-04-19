Фонтан «Наталья и Александр» у Никитских ворот подготовят к открытию сезона

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Малая Никитская улица Карта всех событий

Специалисты начали подготавливать к открытию сезона фонтан-ротонду «Наталья и Александр» у Никитских ворот. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в городском хозяйстве Москвы.

— Прямо сейчас приводим в порядок фонтан-ротонду «Наталья и Александр» у Никитских ворот. Промоем колонны ротонды, скульптуры, гранитный постамент, чашу и парапеты фонтана, — говорится в сообщении.

На объекте работает бригада из пяти специалистов и поливомоечная техника. В Telegram-канале городского хозяйства столицы отметили, что на полную промывку сооружения потребуется несколько часов.

Видео: Телеграм-канал Городского хозяйства Москвы

17 апреля сообщалось, что специалисты подготовили фонтанный комплекс «Годы войны» на Поклонной горе к новому сезону в рамках месячника по благоустройству. В ходе работ они сняли с фонтанов защитные конструкции, провели очистку сооружения с помощью щеток и промыли парапеты, чаши и наружные инженерные коммуникации специальным моющим средством. В работе задействовали бригаду из семи человек и две поливомоечные машины.