Фонтан «Наталья и Александр» у Никитских ворот подготовят к открытию сезона
Специалисты начали подготавливать к открытию сезона фонтан-ротонду «Наталья и Александр» у Никитских ворот. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в городском хозяйстве Москвы.
— Прямо сейчас приводим в порядок фонтан-ротонду «Наталья и Александр» у Никитских ворот. Промоем колонны ротонды, скульптуры, гранитный постамент, чашу и парапеты фонтана, — говорится в сообщении.
На объекте работает бригада из пяти специалистов и поливомоечная техника. В Telegram-канале городского хозяйства столицы отметили, что на полную промывку сооружения потребуется несколько часов.
17 апреля сообщалось, что специалисты подготовили фонтанный комплекс «Годы войны» на Поклонной горе к новому сезону в рамках месячника по благоустройству. В ходе работ они сняли с фонтанов защитные конструкции, провели очистку сооружения с помощью щеток и промыли парапеты, чаши и наружные инженерные коммуникации специальным моющим средством. В работе задействовали бригаду из семи человек и две поливомоечные машины.