Лавров: Россия не рассматривает возможность применения ядерного оружия на Украине

Фото: МИД РФ

Российская Федерация не рассматривает возможность применения ядерного оружия на Украине, поскольку в ходе военной спецоперации будут использоваться только обычные вооружения. Об этом во вторник, 19 апреля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today.

— Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия, речь идет только об обычных вооружениях, — цитирует дипломата ТАСС.

Помимо этого, глава МИД РФ заявил, что Москва не собирается менять политический режим на территории Украины, поскольку у народа должна быть свобода выбора. Также Сергей Лавров добавил, что подобная спецоперация России призвана положить конец безоглядному курсу на полное доминирование США в мире.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения военной спецоперации на территории ЛДНР. По его словам, данное решение было принято в силу обострившейся ситуации на Украине.

При этом российский лидер отметил, что Россия планирует демилитаризировать, а не оккупировать украинскую территорию.