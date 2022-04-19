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Трамп призвал Россию и Украину к переговорам

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Трамп призвал Россию и Украину к переговорам
Фото: Whitehouse

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал российскую и украинскую стороны решить конфликт путем переговоров. Об этом во вторник, 19 апреля, пишет издание The Hill.

По словам экс-лидера Штатов, договоренностей необходимо достигнуть уже сейчас.

— Решение уже никогда не будет таким хорошим, каким оно могло быть до начала стрельбы, но решение есть, — добавил Трамп.

Он подытожил, что отсутствие соглашения между Россией и Москвой приведет к еще большему кровопролитию и разрушениям, передает НСН.

До этого, 14 апреля, Трамп назвал ситуацию на Украине «геноцидом».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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