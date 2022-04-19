Лавров назвал причину проведения спецоперации России на Украине

Фото: МИД РФ

Причина проведения военной специальной операции России, проходящей на территории Украины, заключается в самодовольстве стран Запада после окончания Второй мировой войны. Об этом во вторник, 19 апреля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today.

— Настоящая причина — самодовольство многих стран после окончания Второй мировой войны, когда наши западные коллеги под руководством США назвали себя победителями и в нарушение их обещаний советскому и российскому руководству начали пододвигать НАТО на восток, — отметил глава МИД.

По словам главы ведомства, НАТО продолжала уверять, что это оборонный союз, это не угроза российской безопасности. Однако дипломат отмечает иную картину событий, сообщает ТАСС.

Также Сергей Лавров опроверг информацию, связанную с возможным применением ядерных боеголовок на Украине. По его словам, в ходе спецоперации РФ будет использовать только обычные вооружения.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения военной спецоперации на территории ЛДНР. Российский лидер отметил, что данное решение было принято в силу обострившейся ситуации на Украине.