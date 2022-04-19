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В Кремле заявили о важности сохранения правды о победе ВС РФ после спецоперации на Украине

Араз Салехов

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Ситуация в Донбассе
В мире
В Кремле заявили о важности сохранения правды о победе ВС РФ после спецоперации на Украине
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Правду о победе российской армии после завершения военной операции на Украине надо будет защищать. Об этом во вторник, 19 апреля, заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

— Я уверен, что наши войска, наши вооруженные силы эту задачу выполнят, но потом нужно будет защищать правду об их победе, — сказал он.

При этом представитель власти отметил, что в дальнейшем нас будет ожидать огромное количество недостоверной информации о действиях национальной армии. Он привел в пример период после Великой Отечественной войны, «когда в ходе Нюрнбергского трибунала пришлось защищать правду о Победе», сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин во вторник, 12 апреля, заявил, что сообщения о гибели мирных жителей в Буче являются таким же фейком, как и информация о применении химического оружия в Сирии.

Напомним, что 24 февраля российский лидер объявил о начале проведения военной спецоперации на территории ЛДНР. По его словам, данное решение было принято в силу обострившейся ситуации на Украине.

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