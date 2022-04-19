Кадыров рассказал об освобождении «Азовстали» до конца дня

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Территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе освободят от украинских солдат до конца дня. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

— Хочу обрадовать тех людей, которые ждут мира, стабильности в украинской республике, что сегодня мы с помощью Всевышнего добьем бандеровцев в Мариуполе и заберем полностью «Азовсталь». В остальных населенных пунктах сами бегут укропы. Так что сегодня-завтра, недолго осталось шайтанам, — сказал он в аудиосообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Помимо этого, стало известно, что специальные группы приступили к штурму комбината «Азовсталь» на территории Мариуполя.

Также руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Россия предложила украинским боевикам и наемникам, которые оказались заблокированы на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сложить оружие с 6:00 по московскому времени 17 апреля.

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о взятии в плен еще более 300 украинских военных из состава 36-й бригады морской пехоты в Мариуполе. В общей сложности 1350 украинских морпехов сдались в плен российским войскам.