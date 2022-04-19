В Троицкой городской больнице заменили лифтовое оборудование

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Троицк, Октябрьский проспект, 5 Карта всех событий

Сотрудники АО «Мослифт» в рамках программы «Развитие здравоохранения города Москвы» провели замену лифтов в Троицкой городской больнице. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

— В Троицкой городской больнице на улице Юбилейной заменено два лифта — больничный и пассажирский — грузоподъемностью 630 и 1450 килограмм соответственно. Лифты рассчитаны на пять остановок, ход предусмотрен от минус первого до четвертого этажа. Подъемники оборудованы современным функционалом, — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что лифтовые кабины сделаны из нержавеющей стали, оснащены двумя панелями управления и имеют в своем функционале опцию предотвращения «холостого хода», которая не позволяет подъемнику двигаться без людей.

Кроме того, в лифтах предусмотрена автоматическая система эвакуации.

14 февраля специалисты компании «Мослифт» заменили лифты в жилом здании на Онежской улице в САО Москвы по программе Фонда капремонта. Старые подъемники, которые проработали в доме 25 лет, заменили на новые безопасные «Стрижи» с керамическим покрытием в кабинах.