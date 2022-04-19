Людмила Гусева: Реализуемые в столице антикризисные меры основаны на предложениях предпринимателей

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Большое количество антикризисных мер, реализуемых в Москве, основано на предложениях столичных предпринимателей. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

— Антикризисные меры, которые сегодня принимаются на уровне правительства Москвы, охватывают те отрасли, которые сейчас особенно нуждаются в поддержке. Опираясь на запросы и инициативы самих предпринимателей, специалисты формируют такой перечень мер поддержки, который будет наиболее эффективен в текущей ситуации нарастающего санкционного давления. Да, ситуация сложная, но экономика Москвы устойчива и выстоит в этом сопротивлении, — подчеркнула она.

Гусева также добавила, что сотрудничество с городскими предприятиями бизнеса формирует систему эффективного сопротивления санкциям. Всего от представителей разных отраслей экономики поступило более 500 обращений.

Так, например, в Москве работают штаб по защите бизнеса и Совет предпринимателей столицы — организации, которые оперативно принимают поддерживающие городские предприятия решения.

Парламентарий напомнила, что среди мер поддержки, которые запустила Москва, особой популярностью пользуются грантовые программы и программы субсидирования процентных ставок по кредитам. В рамках их реализации власти столицы в первом квартале 2022 года выделили 5,8 миллиарда рублей.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о принятых мерах по повышению устойчивости столичной экономики. Город планомерно вводит новые меры поддержки в различных отраслях экономики и социальной сферы.