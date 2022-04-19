Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Людмила Гусева: Реализуемые в столице антикризисные меры основаны на предложениях предпринимателей

Георгий Соланович

Город
Людмила Гусева: Реализуемые в столице антикризисные меры основаны на предложениях предпринимателей
Фото: duma.mos.ru

Большое количество антикризисных мер, реализуемых в Москве, основано на предложениях столичных предпринимателей. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

— Антикризисные меры, которые сегодня принимаются на уровне правительства Москвы, охватывают те отрасли, которые сейчас особенно нуждаются в поддержке. Опираясь на запросы и инициативы самих предпринимателей, специалисты формируют такой перечень мер поддержки, который будет наиболее эффективен в текущей ситуации нарастающего санкционного давления. Да, ситуация сложная, но экономика Москвы устойчива и выстоит в этом сопротивлении, — подчеркнула она.

Гусева также добавила, что сотрудничество с городскими предприятиями бизнеса формирует систему эффективного сопротивления санкциям. Всего от представителей разных отраслей экономики поступило более 500 обращений.

Так, например, в Москве работают штаб по защите бизнеса и Совет предпринимателей столицы — организации, которые оперативно принимают поддерживающие городские предприятия решения.

Парламентарий напомнила, что среди мер поддержки, которые запустила Москва, особой популярностью пользуются грантовые программы и программы субсидирования процентных ставок по кредитам. В рамках их реализации власти столицы в первом квартале 2022 года выделили 5,8 миллиарда рублей.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о принятых мерах по повышению устойчивости столичной экономики. Город планомерно вводит новые меры поддержки в различных отраслях экономики и социальной сферы.

Читайте также:
Бизнес Москва меры поддержки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Филипп Ильяшенко
Филипп Ильяшенко

Наша бесценная жемчужина

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Печатная отрасль держит удар

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Зачем-то учимся у дедушки-маразматика

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Все мнения
О проекте