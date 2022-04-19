Депутаты Госдумы рассказали об угрозах со стороны СБУ

Депутаты Государственной думы начали массово получать письма от СБУ с обвинениями в якобы сговоре с целью изменения украинских границ.

Так, один из парламентариев получил письмо, в котором говорится, что решение Госдумы признать независимость Донецкой и Луганской народных республик является преступлением.

Среди депутатов, которые получили письмо: лидер фракции «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов, парламентарии Дмитрий Гусев и Дмитрий Кузнецов и другие, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что служба безопасности Украины (СБУ) планирует реализовать провокацию с расстрелом мирных граждан под Одессой и обвинить в этом Россию. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.