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Историческое здание Театра на Бронной открылось после реставрации в Москве

Георгий Соланович

Город
Историческое здание Театра на Бронной открылось после реставрации в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Малая Бронная улица, 4 Карта всех событий

Историческое здание Московского драматического театра на Малой Бронной открылось после ремонтно-реставрационных работ во вторник, 19 апреля.

— Мы завершаем большую, сложную и долгую реставрацию, ремонт, реконструкцию и оборудование нашего знаменитого Театра на Бронной. Работа проведена гигантская. <…> Сегодня вы находитесь в театре, который, с одной стороны, сохранил всю свою историческую аутентичность, вся историческая часть сохранена, — заявил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

По его словам, в театре оборудовали современное театральное оборудование. Примечательно, что некоторый инвентарь нельзя найти даже на самых популярных европейских площадках.

Специалисты проводили ремонт театра на Малой Бронной с 1 февраля 2020 года, передает агентство городских новостей «Москва».

16 апреля в Тверском районе столицы завершилась реконструкция здания для временного проживания приглашенных артистов Большого театра. В процессе реконструкции рабочие отремонтировали фасады здания с сохранением архитектурных деталей, смонтировали лифт с проходной кабиной в центральной части гостиницы и заменили несущие конструкции.

В общей сложности в гостинице насчитывается 17 номеров. Площадь здания составляет две тысячи квадратных метров. Каждый из номеров оснащен кухней-нишей, прихожей, спальней, гостиной с местом под рояль и гардеробной.

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