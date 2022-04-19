Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения на Украине

Фото: president.gov.ua

В Верховную раду внесли законопроект, который продлевает срок действия военного положения на Украине. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Инициированный Зеленским законопроект был зарегистрирован на сайте Рады во вторник. При этом текст документа отсутствует, сообщает РИА Новости.

Президент Украины 24 февраля сообщил о введении на территории страны военного положения. По его словам, в стране задействован весь сектор безопасности и обороны.

Украинский лидер рассказал, что провел переговоры с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Зеленский уточнил, что США уже начали разрабатывать для Киева помощь на международном уровне.

Также стало известно, что глава Украины подписал указ, согласно которому в стране отменяются весенний призыв и демобилизация срочников из армии.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной спецоперации на территории Украины. Данное решение было принято, как уточняется, в связи с обострившейся ситуацией в ЛДНР.