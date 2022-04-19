Пожар произошел в строящемся здании на юге Москвы

Фото: Вечерняя Москва

Произошло возгорание в строящемся здании на юге столицы. Об этом во вторник, 19 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

По имеющимся данным, сотрудники пожарно-спасательных подразделений выехали по адресу улица Автозаводская, владение 23.

— Дальнейшая информация устанавливается, — заключили в пресс-службе МЧС по городу.

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По словам источника «ВМ», причиной возгорания стал утеплитель. Площадь пожара составила три квадратных метра.

— Вскоре возгорание было ликвидировано, — резюмировал собеседник «ВМ».

Видео: Вечерняя Москва

Днем 19 апреля один человек пострадал в результате пожара в квартире жилого дома в Новой Москве.

Пожар произошел в жилом доме по адресу Зеленоград, корпус 515. В 11:15 пожар был ликвидирован. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.