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Кибовский: Около 50 миллиардов рублей потратили на реконструкцию театров Москвы за 11 лет

Антон Махов

Город
Кибовский: Около 50 миллиардов рублей потратили на реконструкцию театров Москвы за 11 лет
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

За период с 2011 года на ремонт и реконструкцию московских театров было потрачено около 50 миллиардов рублей. Об этом во вторник, 19 апреля, рассказал руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

За 11 лет было отремонтировано, построено и оснащено новейшим оборудованием 82 объекта, их суммарная площадь — 125 тысяч квадратных метров. Глава департамента культуры также отметил, что в данный момент продолжаются ремонтные работы еще на шести театральных объектах общей площадью 30 тысяч квадратных метров.

— Эта программа не заканчивается, мы сейчас находимся в работе, у нас сейчас шесть театральных объектов еще на 30 тысяч квадратных метров, — цитирует Кибовского агентство городских новостей «Москва».

Во вторник после ремонтно-реставрационных работ открылось историческое здание Московского драматического театра на Малой Бронной. Некоторый инвентарь нельзя найти даже на самых популярных европейских площадках. Кибовский отдельно подчеркнул, что театр оснастили современным театральным оборудованием.

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