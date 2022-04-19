Загрутдинов: В поселении Щаповское началось строительство третьего этажа здания школы
В поселении Щаповское в ТиНАО началось строительство монолитных конструкций третьего этажа здания школы. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов
— На первом этаже школы будут расположены кабинеты для учеников начальных классов, трансформируемый IT-полигон, исследовательский комплекс для изучения естествознания, игровая с возможностью организации спальных мест, — отметил Загрутдинов.
По его словам, второй этаж школы займут учебные помещения — кабинет музыки и пения, мастерская акварельной живописи и рисунка, шахматный кружок, многофункциональный зрительный зал и спортивные залы.
На третьем этаже расположатся кабинеты физики, химии и биологии с лаборантскими, кабинет иностранного языка, учебный кабинет основ и принципов программирования, а также административные помещения.
Учебные кабинеты средней и старшей школы будут располагаться на четвертом этаже. Здесь также построят робо-класс, инженерный лабораторно-исследовательский и медицинский комплексы, кабинет химии с лаборантской, многофункциональный библиотечный центр.
В дошкольном отделении, рассчитанном на 150 мест, откроют групповые ячейки со спальной зоной, физкультурный зал и кабинеты для развивающих занятий.
До этого Загрутдинов заявил о строительстве школы на 800 мест с дошкольным отделением в поселении Щаповском Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).