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Загрутдинов: В поселении Щаповское началось строительство третьего этажа здания школы

Лейла Алиева

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Загрутдинов: В поселении Щаповское началось строительство третьего этажа здания школы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, поселение Щаповское Карта всех событий

В поселении Щаповское в ТиНАО началось строительство монолитных конструкций третьего этажа здания школы. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов

— На первом этаже школы будут расположены кабинеты для учеников начальных классов, трансформируемый IT-полигон, исследовательский комплекс для изучения естествознания, игровая с возможностью организации спальных мест, — отметил Загрутдинов.

По его словам, второй этаж школы займут учебные помещения — кабинет музыки и пения, мастерская акварельной живописи и рисунка, шахматный кружок, многофункциональный зрительный зал и спортивные залы.

На третьем этаже расположатся кабинеты физики, химии и биологии с лаборантскими, кабинет иностранного языка, учебный кабинет основ и принципов программирования, а также административные помещения.

Учебные кабинеты средней и старшей школы будут располагаться на четвертом этаже. Здесь также построят робо-класс, инженерный лабораторно-исследовательский и медицинский комплексы, кабинет химии с лаборантской, многофункциональный библиотечный центр.

В дошкольном отделении, рассчитанном на 150 мест, откроют групповые ячейки со спальной зоной, физкультурный зал и кабинеты для развивающих занятий.

До этого Загрутдинов заявил о строительстве школы на 800 мест с дошкольным отделением в поселении Щаповском Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

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