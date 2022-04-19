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Больше 100 жителей Мариуполя вышли к солдатам ДНР из подвалов у завода «Азовсталь»

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Больше 100 жителей Мариуполя вышли к солдатам ДНР из подвалов у завода «Азовсталь»
Фото: Михаил Андроник / РИА Новости

К солдатам Донецкой народной республики (ДНР) из подвалов возле мариупольского завода «Азовсталь» вышло 120 мирных жителей. Об этом стало известно во вторник, 19 апреля.

— Сто двадцать человек. Нет (не с завода — прим. ВМ), они на проходной были в подвалах, — передает слова своего источника в силовых структурах республики ТАСС.

Ранее в районе комбината Азовсталь, который оплотом украинских формирований в городе, был открыт гуманитарный коридор для выхода мирных жителей.

Однако руководитель администрации главы ДНР Алексей Никоноров сообщил, что открытым для гражданских лиц новым гуманитарным коридором около «Азовстали» в Мариуполе никто не воспользовался.

В этот же день начальник Национального центра управления обороной, генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что российские военные открыли гуманитарный коридор для сдавшихся украинских боевиков и военных с завода «Азовсталь». По его словам, это было сделано из-за сложившегося на заводе положения и из гуманных принципов. Гуманитарный коридор открылся в 14:00, всего российские войска развернули три гуманитарные колонны.

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