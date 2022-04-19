Bloomberg: Альянс Oneworld приостановил членство S7 Airlines

Фото: depositphotos

Авиационный альянс Oneworld приостановил членство российской авиакомпании S7 Airlines из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на представителей альянса во вторник, 19 апреля.

Уточняется, что S7 была удалена из списка участников альянса на сайте Oneworld. Таким образом, клиенты авиаальянса больше не смогут пользоваться преимуществами при полете с самолетами этой авиакомпании, передает ТАСС.

До этого, 13 апреля, стало известно, что в России утвердили временные правила, связанные с оплатой лизинга, аренды и покупки самолетов у компаний из недружественных стран в 2022 году. Соответствующий указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Уточняется, что если связанная с недружественной страной иностранная компания работает с российскими партнерами через дочернюю компанию, которая зарегистрирована в неприсоединившемся к санкциям государстве, платежи будут проводиться в национальной валюте этого государства или в рублях.