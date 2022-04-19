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Шольц: Победы России на Украине допустить нельзя

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Шольц: Победы России на Украине допустить нельзя
Фото: bundeskanzler.de

Страны Евросоюза (ЕС) и НАТО едины в убеждении необходимости не допустить победу России на Украине. Такое мнение высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц во вторник, 19 апреля.

По его словам, проведение Россией специальной военной операции на Украине — «вопиющее нарушение международного права». Он также обратился к российскому президенту Владимиру Путину с призывом остановить спецоперацию.

— Остановите обстрел украинских городов. Позвольте установить немедленное перемирие и отведите своих солдат. Остановите эту ужасную войну, — заявил Шольц.

Шольц полагает, что Москва не рассчитывала на сплоченность Запада в данной ситуации. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам видеоконференции с участием лидеров западных стран, передает ТАСС.

Ранее в этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается менять политический режим на территории Украины, поскольку у народа должна быть свобода выбора.

В понедельник, 11 апреля, министр иностранных дел заявил, что военная спецоперация России, проходящая на территории Украины, призвана положить конец безоглядному курсу на полное доминирование США в мире.

1 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия укрепит границы государства на западе таким образом, чтобы обезопасить себя от нападения и сохранить паритет во всех сферах. Вызвано это укреплением военного потенциала стран НАТО на российских границах.

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