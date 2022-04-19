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Департамент градостроительной политики Москвы наградил столичных журналистов

Оксана Васильева

Общество
Департамент градостроительной политики Москвы наградил столичных журналистов
Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Светлана Волкова, первый заместитель руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Дмитрий Стулов , заместитель директора медиа-центра «Вечерней Москвы» Елена Плешивцева / Фото: Пресс-служба Департамента градостроительной политики города г.Москвы

Во вторник, 19 апреля, в Департаменте градостроительной политики Москвы наградили столичных журналистов.

За плодотворную деятельность, личный вклад в обеспечение информационной поддержки при проведении мероприятий Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Почетными грамотами Департамента градостроительной политики были отмечены: специальный корреспондент «Комсомольской правды» Светлана Волкова, руководитель творческих и молодежных программ общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» Роман Серебряный, заместитель директора медиа-центра «Вечерней Москвы» Елена Плешивцева.

Почетные грамоты журналистам вручил первый заместитель руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Дмитрий Стулов. Он поблагодарил представителей столичных СМИ за совместную работу и пожелал творческих успехов.

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