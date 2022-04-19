Департамент градостроительной политики Москвы наградил столичных журналистов
Во вторник, 19 апреля, в Департаменте градостроительной политики Москвы наградили столичных журналистов.
За плодотворную деятельность, личный вклад в обеспечение информационной поддержки при проведении мероприятий Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Почетными грамотами Департамента градостроительной политики были отмечены: специальный корреспондент «Комсомольской правды» Светлана Волкова, руководитель творческих и молодежных программ общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» Роман Серебряный, заместитель директора медиа-центра «Вечерней Москвы» Елена Плешивцева.
Почетные грамоты журналистам вручил первый заместитель руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Дмитрий Стулов. Он поблагодарил представителей столичных СМИ за совместную работу и пожелал творческих успехов.