Департамент градостроительной политики Москвы наградил столичных журналистов

Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Светлана Волкова, первый заместитель руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Дмитрий Стулов , заместитель директора медиа-центра «Вечерней Москвы» Елена Плешивцева / Фото: Пресс-служба Департамента градостроительной политики города г.Москвы

Во вторник, 19 апреля, в Департаменте градостроительной политики Москвы наградили столичных журналистов.

За плодотворную деятельность, личный вклад в обеспечение информационной поддержки при проведении мероприятий Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Почетными грамотами Департамента градостроительной политики были отмечены: специальный корреспондент «Комсомольской правды» Светлана Волкова, руководитель творческих и молодежных программ общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» Роман Серебряный, заместитель директора медиа-центра «Вечерней Москвы» Елена Плешивцева.

Почетные грамоты журналистам вручил первый заместитель руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Дмитрий Стулов. Он поблагодарил представителей столичных СМИ за совместную работу и пожелал творческих успехов.