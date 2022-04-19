Город Кременная в Донбассе полностью перешел под контроль ЛНР

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Город Кременная в Донбассе полностью перешел под контроль Луганской народной республики и и вооруженных сил России. Об этом сообщил во вторник, 19 апреля, официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.

— Украинские националистические формирования бросили позиции и бронетехнику, в спешке покинув город. Низкая квалификация саперов ВСУ и нацбатальонов не позволила даже полноценно осуществить план отхода — заложенная под одним из ключевых мостов взрывчатка попросту не сработала, — рассказал он.

Подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке российских войск заканчивают зачистку населенных пунктов Попасная и Рубежное. Под украинской властью остаются только города Северодонецк, Лисичанск и несколько других населенных пунктов данной агломерации, передает РИА Новости.

19 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о последовательном выполнении ВС России плана освобождения Донбасса. Он отметил, что российские военные проявляют мужество и героизм в ходе спецоперации на территории Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.