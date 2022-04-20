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Три тела обнаружили в подвале жилого дома на юго-западе Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Три тела обнаружили в подвале жилого дома на юго-западе Москвы
Фото: moscow-live

На юго-западе столицы в подвале жилого дома нашли три трупа. Все три тела мужские.

В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, сообщает в среду, 20 апреля, РЕН ТВ.

В коллекторе в центре Москвы обнаружили останки неизвестного мужчины. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

19 апреля сообщалось, что полиции поступила информация об обнаружении тела в коллекторе на Болотной площади. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов опросили бездомного мужчину. Он рассказал, что искал место, чтобы согреться и поспасть. Спустившись в коллектор, он увидел тело.

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