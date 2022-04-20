Полянский заявил, что Запад использует украинцев как «пушечное мясо»

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Украинцы нужны Западу в качестве «пушечного мяса» в его опосредованной войне с РФ. Такое мнение высказал на заседании Совбеза ООН первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

— Не могу также не отметить, что забота наших западных коллег об Украине и украинцах носит весьма конъюнктурный и эгоистичный характер. Они сегодня нужны вам всего лишь как пушечное мясо в вашей опосредованной войне с Россией «до последнего украинца», — заявил он.

При этом, дипломат отметил, что Запад не забывает и о собственной выгоде. Так, производители вооружений в западных странах «довольно потирают руки», подсчитывая доходы от увеличения оборонных заказов, подчеркнул Полянский.

— Уже после первой недели боевых действий на Украине стоимость акций ведущего британского производителя вооружений — BAE Sysтems — выросла на 24 процента, а акции компании Thales, производящей противотанковые и противовоздушные комплексы — на 42 процента. Схожую тенденцию мы наблюдаем и в случае с американским ВПК, — сообщил первый зампостпреда России при ООН.

По словам дипломата, Соединенные Штаты еще и стремятся извлечь для себя максимальную экономическую пользу. Подталкивая страны Европы к все более жестоким экономическим санкциям, Америка планирует «прочно подсадить их на свою газовую иглу», подчеркнул он.

Представитель Белого дома Джен Псаки сочла «пустыми угрозами» ноту России из-за поставок оружия Украине. Министерство иностранных дел РФ сообщило о рассылке нескольким странам, в том числе Соединенным Штатам, ноты из-за поставок вооружений Украине. В ней говорилось о «непредсказуемых последствиях» этого шага.