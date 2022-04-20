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Корпорация Toshiba приостановила прием заказов и инвестиции в России

Юлия Курганова

Общество
Корпорация Toshiba приостановила прием заказов и инвестиции в России
Фото: youtube.com

Электротехническая корпорация Toshiba сообщила о приостановке приема заказов и всех инвестиций в России. Об этом сказано в заявлении компании, которое опубликовано в среду, 20 апреля, на ее сайте.

Причиной принятия данного решения корпорация назвала специальную операцию РФ на Украине.

— В ответ на ситуацию на Украине Toshiba Group приостановила прием заказов, а также инвестиции в России, — сказано в релизе.

В заявлении добавляется, что компания будет следить за развитием событий.

19 апреля германский производитель бытовой химии Henkel объявил о прекращении бизнес-деятельности в России на фоне ее военной спецоперации на Украине. При этом в компании отметили, что 2500 сотрудников Henkel в РФ продолжат работу на предприятии.

В марте южнокорейский производитель бытовой электроники LG Electronics сообщил о приостановке всех поставок в РФ. Отмечается, что компания будет следить за развитием ситуации.

Около 200 зарубежных компаний внесли коррективы в порядок своей работы в России. Одни из них приостановили развитие, другие — покинули страну, а третьи — изменили механизм действия. В СМИ появляется множество недостоверных данных о приостановке деятельности зарубежных компаний в РФ. Услугами каких из них россияне продолжат пользоваться — читайте в материале «ВМ».

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