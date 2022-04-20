Синоптики сообщили о теплой, но ветреной погоде в Москве 20 апреля

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В среду, 20 апреля, столичный регион останется на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 12–14 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 9–14 градусов тепла.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 40 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столице и области ожидается теплая, но ветреная погода. Такие метеоусловия могут оказать негативное влияние лишь на людей с переутомлением и синдромом хронической усталости осложненных повышенной метеочувствительностью.

Температурные изменения, небольшие колебания атмосферного давления могут стать причиной ухудшения самочувствия, появления головных болей, сосудистых спазмов, не проходящей усталости, что характерно для весенней перестройки в природе. Поддержать организм помогут витаминные комплексы, адаптогены растительного происхождения, общеукрепляющие процедуры и прогулки на свежем воздухе.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что текущая неделя порадует жителей столицы теплой весенней погодой. Воздух прогреется до плюс 12–14 градусов.