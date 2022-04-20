Чемпионат для предпринимателей Business Skills завершился в столице

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В Москве подошел к концу чемпионат предпринимательских идей Business Skills. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— Второй год подряд школьники и студенты колледжей представляют идеи собственных стартапов в рамках Business Skills. Это проекты для развития нового бизнеса или усовершенствования уже существующего семейного дела, а еще замыслы важных социальных инициатив, — подчеркнула заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Наталия Киселева.

В общей сложности для участия в состязании подали заявки свыше 1,8 тысячи учеников и студентов колледжей. При этом в финальном конкурсе в рамках испытания «Разработка бизнес-проекта» участвовали 400 человек.

Так, в ходе события они предоставили жюри около 200 идей стартапов по различным направлениям, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, что 21 апреля в столице состоится форум для предпринимателей «Начни бизнес сейчас». Организатором мероприятия выступает государственное бюджетное учреждение «Малый бизнес Москвы» (МБМ).

На форуме будут присутствовать более 20 экспертов-практиков. Они расскажут слушателям, как открыть свое дело в настоящих условиях и какие меры поддержки предоставляет столица.