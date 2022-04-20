Российское посольство призвало США отказаться от политики блокады и санкций

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Россия призывает США отказаться от политики блокады и санкций на внешнеполитической арене, потому как этот вектор бесперспективен. Об этом сообщили в российском посольстве в Вашингтоне.

Комментарий дипмиссии приурочен к предстоящему раунду диалога между США и Кубой по вопросам миграции.

— Диалог всегда лучше, чем его отсутствие. Пора США отказаться от бесперспективной политики блокады и санкций в их внешней политике, — цитирует сообщение RT.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны Запада объявили в отношении России тотальную гибридную войну, как только Москва стала опираться на национальные интересы. По его словам, в эпоху международных договоренностей в рамках ОБСЕ в 1990–1991 годах основой были общечеловеческие ценности. Он подытожил, что все изменилось, как только Россия высказала свои оценки и стала ориентироваться на интересы нации.

Запад начал вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.