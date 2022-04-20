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Киев объяснил невыдачу террористов вердиктами ЕСПЧ и Госдепа США

Георгий Соланович

В мире
Киев объяснил невыдачу террористов вердиктами ЕСПЧ и Госдепа США
Фото: president.gov.ua

Украинские власти отказались выдавать России и другим государствам разыскиваемых членов террористических группировок, ссылаясь на реестр Госдепа США и вердикт ЕСПЧ, говорится в документе Херсонского пограничного отряда украинской Государственной пограничной службы и офиса генеральной прокуратуры.

Так, например, Киев отказался передавать Москве Вильнура Сагадатгареева, который в 2013–2018 годах был членом террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*. Украина объяснила это решение тем, что «Хизб ут-Тахрир»* считается «международной исламской партией, деятельность которой основана на законах ислама», и не включен в перечень террористических организаций, передает РИА Новости.

Кроме того, власти Узбекистана не смогли добиться от официального Киева выдачи участника террористической организации «Исламское движение Узбекистана»* Абдухафиза Холмуродова, так как офис украинской Генпрокуратуры сослался на вердикт ЕСПЧ, согласно которому требования Узбекистана «имеют, несомненно, политический и религиозный характер», пишет Общественная Служба Новостей.

18 апреля американский журналист Джордж Элайсон сравнил зверства солдат украинских нацбатальонов с действиями террористов «Исламского государства»*

*«Хизб ут-Тахрир», «Исламское движение Узбекистана», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — запрещенные в России террористические организации.

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