Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пушков заявил о риске для Молдавии попасть в «мусорное ведро истории»

Полина Долганова

В мире
Пушков заявил о риске для Молдавии попасть в «мусорное ведро истории»
Фото: Пресс-служба Совфеда

Молдавия может попасть в «мусорное ведро истории» из-за запрета георгиевской ленты. Такое мнение в среду, 20 апреля, выразил российский сенатор Алексей Пушков.

Таким образом он прокомментировал заявление молдавского президента Майи Санду, которая заявила о «преступности» георгиевской ленты.

— Ей следует напомнить, что в этом ведре уже оказались многие враги георгиевской ленты, — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что молдавскому правительству стоит быть осторожнее с заявлениями, учитывая то, как тяжело Кишиневу приходится расплачиваться за газ.

19 апреля президент Молдавии Майя Санду объявила об утверждении одобренного парламентом запрета на георгиевскую ленту. Молдавский лидер добавила, что документ вступит в силу после официального обнародования.

При этом депутаты народного парламента Гагаузии выступили против решения парламентариев Молдавии о запрете георгиевских лент. В опубликованной декларации говорится, что Кишинев подобными действиями вносит раскол в общество, вводя «политическую цензуру».

Читайте также:
Сенатор Алексей Пушков Молдавия Запреты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Филипп Ильяшенко
Филипп Ильяшенко

Наша бесценная жемчужина

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Печатная отрасль держит удар

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Зачем-то учимся у дедушки-маразматика

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Все мнения
О проекте