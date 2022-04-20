Пушков заявил о риске для Молдавии попасть в «мусорное ведро истории»

Фото: Пресс-служба Совфеда

Молдавия может попасть в «мусорное ведро истории» из-за запрета георгиевской ленты. Такое мнение в среду, 20 апреля, выразил российский сенатор Алексей Пушков.

Таким образом он прокомментировал заявление молдавского президента Майи Санду, которая заявила о «преступности» георгиевской ленты.

— Ей следует напомнить, что в этом ведре уже оказались многие враги георгиевской ленты, — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что молдавскому правительству стоит быть осторожнее с заявлениями, учитывая то, как тяжело Кишиневу приходится расплачиваться за газ.

19 апреля президент Молдавии Майя Санду объявила об утверждении одобренного парламентом запрета на георгиевскую ленту. Молдавский лидер добавила, что документ вступит в силу после официального обнародования.

При этом депутаты народного парламента Гагаузии выступили против решения парламентариев Молдавии о запрете георгиевских лент. В опубликованной декларации говорится, что Кишинев подобными действиями вносит раскол в общество, вводя «политическую цензуру».