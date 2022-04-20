Депутат Госдумы Шеремет предложил Зеленскому самому обменяться на боевиков из «Азовстали»

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Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому самому обменяться на засевших на заводе «Азовсталь» в Мариуполе боевиков.

— Зеленский может обменять себя на украинских нацистов и боевиков, засевших на «Азовстали». Это, наверное, будет впервые, когда он поступит по-мужски и достойно, — заявил парламентарий.

Он добавил, что украинский лидер воспринимает происходящее как кино, посылая на смерть чужих сыновей и отцов, в то время как сам отправил свою семью за границу.

По словам Шеремета, Зеленский переживает за жизнь тех, кто засел на заводе, потому как там есть иностранные наемники, которые для президента важнее украинских военных, передает «Царьград».

19 апреля российские военные открыли гуманитарный коридор для сдавшихся украинских боевиков и военных с завода «Азовсталь». Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, это было сделано из-за сложившегося на заводе положения и из гуманных принципов. Гуманитарный коридор открылся в 14:00. Всего российские войска развернули три гуманитарные колонны: с западной, северной и восточной сторон.