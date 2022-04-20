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Захарова ответила на слова Байдена о причастности Путина к повышению цен в США

Полина Долганова

В мире
Захарова ответила на слова Байдена о причастности Путина к повышению цен в США
Фото: МИД РФ

Кризис либеральной модели экономики и оторванные от реальности действия американских властей являются причинами высокой инфляции в Соединенных Штатах. Об этом в среду, 20 апреля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала заявления президента США Джо Байдена о том, что ответственность за высокую инфляцию в Штатах лежит на российском лидере Владимире Путине.

— Расскажите мне про «российскую пропаганду» теперь. То, что сейчас несут в Белом доме и на американском ТВ, — это, выражаясь их же языком, мать всех пропаганд, — написала Захарова в своем Telegram.

Она подытожила, что Байдену следовало бы признать тот факт, что инфляция в США вызвана крахом либеральной экономики на фоне пандемии, чему сам Байден поспособствовал лично.

До этого экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что нынешняя американская власть несет ответственность за высокую инфляцию и рост цен на бензин, а Байден лично убил «американскую мечту». По словам бывшего президента, он мог бы предотвратить российскую спецоперацию на Украине, если бы в настоящее время был у власти.

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