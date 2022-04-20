«Главный детский клуб» откроется в ЦДМ на Лубянке

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

23 апреля в Центральном детском магазине на Лубянке пройдет открытие новой точки притяжения для детей и взрослых — «Главного детского клуба». Об этом в среду, 20 апреля, сообщила пресс-служба ЦДМ.

«Играем, учимся, творим» — девиз нового семейного проекта «Главный детский клуб» в ЦДМ.

— Яркий микс игровых активностей увлечет детей любого возраста. Все развлечения носят обучающий характер: каждый ребенок унесет с собой новые знания и умения, полученные в рамках авторских спектаклей и творческих мастер-классов. Так что родители легко направят энергию любимых чад в полезное русло, — говорится в сообщении.

Работать клуб будет на постоянной основе по выходным дням. Посетить его можно совершенно бесплатно.

Там будут проходить и шоу, и театральные постановки, и мастер-классы. События разворачиваются в главном атриуме и других знаковых локациях магазина, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В Центральном детском магазине на Лубянке открылась интерактивная экспозиция «Человеческое тело». Она продлится до 18 марта. Вход для посетителей свободный.

Выставка разместилась в галерее на 1-м этаже торгового центра. Она посвящена человеческому телу. На экскурсиях, проходящих по выходным в ЦДМ, юные гости узнают о том, что позволяет нам двигаться, дышать, чувствовать запахи, наслаждаться красотой окружающего мира.