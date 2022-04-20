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Пушилин прокомментировал призывы генсека ООН к «гуманитарному перемирию»

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пушилин прокомментировал призывы генсека ООН к «гуманитарному перемирию»
Фото: glava-lnr.info

Призывы генсека ООН Антониу Гутерреша к организации «гуманитарного перемирия» ради безопасной доставки гуманитарной помощи вызывают недоумение. Об этом в среду, 20 апреля, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, данная инициатива является потенциально опасной. Он добавил, что все работающие в Донецкой народной республике офисы ООН знают о проработанных методах доставки гумпомощи.

— Все присутствующие на территории ДНР местные офисы агентств ООН уведомлены об имеющихся проработанных механизмах доставки такой помощи в районы ДНР, наиболее пострадавшие от обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований, — цитирует Пушилина ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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