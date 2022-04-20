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МО РФ показало видео уничтожение пункта управления ВСУ боеприпасом «Краснополь»

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
В мире
МО РФ показало видео уничтожение пункта управления ВСУ боеприпасом «Краснополь»
Фото: Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало видео уничтожения пункта управления мотопехотного подразделения ВСУ высокоточным управляемым снарядом «Краснополь».

— Удар высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь» был нанесен по разведанному пункту управления мотопехотного подразделения ВСУ, находящемся в здании промышленной застройки. Точным попаданием штаб подразделения со средствами управления был уничтожен, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

На кадрах можно заметить, как боеприпас попадает в пункт управления, после чего на месте удара моментально появляется столб дыма, передает РИА Новости.

Видео: РИА Новости

19 апреля в МО РФ заявили, что воздушно-космические силы России ликвидировали два склада ВСУ с головными частями тактических ракет «Точка-У». Примечательно, что склады были уничтожены рядом с населенными пунктами Червоная Поляна и Балаклея.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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