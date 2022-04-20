Транспортная развязка появится на пересечении Косинского шоссе с Салтыковской улицей

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Косинское шоссе Карта всех событий

На пересечении Косинского шоссе с Салтыковской улицей ожидается появление транспортной развязки. Об этом в среду, 20 апреля, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

— Благодаря этой развязке мы сможем организовать движение без светофоров на участке Северо-Восточной хорды от МКАД до границы с областью, — отметила она.

Глава столичного комитета добавила, что с дорог уберут два светофора по основному ходу Косинского шоссе. Первый — на пересечении с Салтыковской улицей. Его заменят на многоуровневую развязку.

Второй светофор сейчас находится у остановки «Каскадная улица». Уточняется, что там появится внеуличный пешеходный переход.

Этот проект станет одним из важнейших шагов для формирования Московского скоростного диаметра, говорится в релизе.

Также стало известно, что Москва заключила 52 договора на предоставление земельных участков общей площадью около 58 гектаров, предназначенных для дорожного строительства.

Участки на время строительства передаются в безвозмездное пользование подрядчикам по госзаказу. Министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что с начала года поступило 246 соответствующих обращений.