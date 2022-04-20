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Тела трех бездомных обнаружены в подземном паркинге на юго-западе Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Тела трех бездомных обнаружены в подземном паркинге на юго-западе Москвы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Тела трех бездомных мужчин обнаружены в подземном паркинге на юго-западе Москвы. По данному факту проводится доследственная проверка. Об этом в среду, 20 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Она разъяснила, что тела трех бездомных были обнаружены накануне вечером в техническом помещении подземного паркинга на Ленинском проспекте.

Следователями предварительно установлено, что смерть всех троих наступила более месяца назад. Есть основания полагать, что погибшие умерли естественной смертью, поскольку видимых телесных повреждений у них нет.

— По данному факту проводится доследственная проверка, — заключила Иванова.

19 апреля обвинение в убийстве было предъявлено 61-летнему жителю подмосковных Мытищ. По данным следствия, утром 17 апреля между обвиняемым и двумя его знакомыми произошел конфликт, во время которого мужчина несколько раз ударил оппонентов молотком. От полученных травм оба скончались на месте происшествия.

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