«Это фантастика»: Захарова рассказала об отказе Британии вызволять наемников на Украине

Фото: МИД РФ

Власти Великобритании отказались оказывать содействие в освобождении попавших в плен в Донбассе британских наемников. Об этом в среду, 20 апреля, рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

— Это же фантастика! Будучи вовлеченными в обсуждение прав человека, бесконечно делая заявления в связи с различными гуманитарными ситуациями по всему миру, они буквально за секунду отвернулись от своих граждан, сказали, что это их личное дело и пусть выплывают как хотят, — сказала представитель МИД РФ в эфире радиостанции Sputnik.

Накануне член палаты лордов Питер Рикеттс заявил, что вопрос обмена попавших в Донбассе в плен британцев на украинского политика Виктора Медведчука является сложной дилеммой для британского правительства.

16 апреля супруга украинского политика, главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука Оксана Марченко предложила родственникам двух наемников из Великобритании, которые были взяты в плен российской армией, обратиться к британскому премьер-министру Борису Джонсону с просьбой повлиять на украинскую власть и обменять их на ее мужа. В своем обращении Марченко обратилась к близким наемников Эйдена Эслина и Шона Пиннера.