В России за сутки выявили 9195 случаев коронавируса

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 9195 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от ковида скончались 223 гражданина, еще 3017 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели 16 200 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

На штамм «омикрон» приходятся 97,5 процента выявленных в России случаев коронавируса. Об этом в ходе селекторного совещания сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова во вторник, 19 апреля.

14 апреля научный консультант Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медицинского университета, главный врач Клиник СамГМУ Николай Измалков заявил, что весенняя волна коронавирусной инфекции в России будет протекать в легкой форме. Он уточнил, что коронавирус постепенно становится сезонным заболеванием, которое войдет в календарь прививок.