Народный календарь. Что можно и чего нельзя делать в Чистый четверг, 21 апреля

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Чистый, или Великий четверг — народный христианский праздник. Его отмечают в четверг перед Пасхой. Православная церковь в этот день вспоминает Тайную вечерю Иисуса Христа с 12 апостолами.

История праздника

В этот день Иисус и его ученики провели Тайную вечерю. На ней Спаситель омыл ноги апостолам. Они протестовали, говорили, что недостойны такого поступка. Но Иисус объяснил, что так он выражает свою любовь и смирение. Он говорил, что служить ближнему — неунизительно для человека.

В конце вечери Иисус провел последний напутственный разговор, во время которого попрощался с апостолами. После этого он предложил им хлеб и вино, как тело свое и кровь. Этот обряд получил название «таинство причащения».

Той ночью иудейские первосвященники вынесли Иисусу смертный приговор. Поэтому ночь с четверга на пятницу считается в православии страшным временем.

Традиции и обряды праздника

Утром в Чистый четверг в православных церквях совершают литургию Василия Великого, освящают миро. В кафедральных соборах проводят обряд омовения ног: архиерей омывает ноги 12 священникам. Верующие исповедуются в грехах и причащаются в храмах. Вечером совершается служба с чтением 12 Евангелий. Верующие стоят в храме с зажженными в руках свечами.

В Чистый четверг люди встают до восхода солнца и купаются. Считается, что вода в этот день смывает грязь с тела и грехи с души, благодатно воздействует на душевное состояние.

Хозяйки убираются в домах, выбрасывают ненужные вещи, моют иконы, стирают. После уборки зажигают свечи и лампадки. В этот день пекут пасхальные куличи, красят яйца, готовят праздничные блюда к Пасхе.

В Чистый четверг принято готовить четверговую, или «черную», соль. Второе название связано с цветом, который она приобретает после приготовления. Такая соль обладает целительной силой. Ее используют как приправу к праздничным блюдам. Остаток хранят за иконами и применяют как лекарство. Из нее также делают обереги и носят на шее.

Незамужние девушки совершают обряды привлечения женихов.

В Чистый четверг принято ходить в парикмахерскую. Это благоприятный день для стрижки. Считается, что вместе со срезанными волосами уходят порча и сглаз.

Что можно кушать в Чистый четверг

Чистый четверг приходится на последнюю неделю Великого поста. В этот день разрешаются сухоядение, невареная пища растительного происхождения: сырые фрукты и овощи, сухофрукты, мед, орехи, а также хлеб, вода, соль. Следует воздержаться от приема алкоголя.

Чего нельзя делать в Чистый четверг

В этот праздник запрещается веселиться, петь, танцевать, гадать. Не нужно злиться, обижаться, думать о плохом. Нельзя одалживать деньги и вещи, особенно кухонные принадлежности, иначе благополучие покинет дом. Запрещается печь куличи и красить яйца до окончания уборки в доме. Нельзя оставлять невымытой посуду и грязным белье.

Приметы погоды

Многие приметы этого дня связаны с посевом овса. Сеять его нужно, если начали квакать лягушки, распустилась береза, лист дуба развернулся в заячье ухо, хомяки и кроты начали выбрасывать из своих норок землю. Посев овса продолжали до тех пор, пока цветут грушевые и яблочные деревья.

Если гром гремит, то пора пахать.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Что можно и чего нельзя делать в Чистый четверг, 21 апреля

Именины отмечают: Иван, Юлия, Яков.