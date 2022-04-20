Московские врачи вылечили от коронавируса 728 человек за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столичным медикам за минувшие сутки удалось вылечить еще 728 человек от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего от COVID-19 вылечили более 2,5 миллиона человек. За последние 24 часа в городе выявили 749 новых случаев коронавируса. Госпитализированными оказались 159 человек.

Фото: Telegram / Оперштаб Москвы

При этом к аппаратам ИВЛ подключено 103 пациента, скончались от заболевания 19 граждан, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на COVID-19, говорится в Telegram-канале «Оперштаб Москвы».

Также стало известно, что за прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 9195 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За прошедший день в РФ от ковида скончались 223 гражданина, еще 3017 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели 16 200 человек.