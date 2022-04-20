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СМИ: Штаты взяли курс на эскалацию конфликта на Украине

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
В мире
СМИ: Штаты взяли курс на эскалацию конфликта на Украине
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты взяли курс на эскалацию конфликта на Украине и, соответственно, не могут и не будут вносить вклад в переговоры Киева и Москвы. Об этом в среду, 20 апреля, сообщил высокопоставленный дипломатический источник.

— США однозначно взяли курс на военную эскалацию, накачивание киевского режима вооружениями. Воинственные заявления в целом, зачастую безответственные — это не та политическая среда, в которой можно вообще об этом (о переговорах — прим. «ВМ») говорить, — пояснил он.

По словам источника, позиция официальных лиц Америки исключает возможность конструктивного вклада Вашингтона в российско-украинские переговоры, передает РИА Новости.

19 апреля бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал российскую и украинскую стороны решить конфликт путем переговоров. По словам экс-лидера Штатов, договоренностей необходимо достигнуть уже сейчас. До этого, 14 апреля, Трамп назвал ситуацию на Украине «геноцидом».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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