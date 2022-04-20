Эндокринолог назвала топ-3 ошибок при похудении

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Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова рассказала, какие ошибки часто допускают люди при снижении веса.

— Ошибка № 1 — это перегруз в молочных продуктах. Ранее были очень популярны так называемые кефирные диеты, разгрузочные дни с употреблением кефира, творожков и йогуртов, творожные диеты. Но белки и углеводы в молоке с лактозой стимулируют большой инсулиновый отклик. Инсулин — это гормон, который повышает чувство голода, ускоряет рост жировой клетчатки, уменьшает скорость процессов липолиза. Пациенты с диабетом на фоне молочной диеты видят, что уровень сахара растет. Злоупотреблять молочными продуктами не нужно, — рассказала доктор в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Вторая распространенная ошибка, по словам врача, — частые фруктовые перекусы. Диета с шестиразовым питанием и частыми перекусами в виде фруктов была актуальна во времена СССР, однако сейчас исследования показывают, что посредством этого повышается уровень инсулина и обостряется чувство голода.

— Постоянное жевание фруктов хорошо для астеничного ребенка. Если вы снижаете вес, не стоит делать частые перекусы. На завтрак и обед нужно есть белок, клетчатку и углеводы, во время завтрака можно съесть фрукт. После этого до обеда нужно пить чистую воду, чтобы не было скачков уровня сахара. В отношении фруктов и ягод — все хорошо в меру, — считает врач.

Третья причина, которая не дает похудеть и удерживать результат в течение долгого времени, — резкое уменьшение порций и голодание.

— Если человек привык есть первое, второе и третье на завтрак, обед и ужин, то он не наестся на 1200 калорий порциями-«гульками». Сокращать количество еды нужно постепенно. Голодание — это стресс для организма. Сколько пациентов приходили после голодания и говорили, что набирали по 10 килограммов и получали дикий голод. Не нужно организм третировать. Наша задача — выйти к здоровому рациону, нормальному размеру порций, что для взрослого человека составляет две сложенные ладони. Белок из еды убирать нельзя, — напомнила Ольга Павлова.

Эндокринолог объяснила, как снизить тягу к сладкому. Для этого нужно отказаться от быстрых углеводов (сдобы, шоколада и других сладостей) и заменить их на медленные углеводы (серый хлеб и крупы).