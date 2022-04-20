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Дом 1932 года постройки капитально отремонтируют на юге Москвы

Араз Салехов

Город
Дом 1932 года постройки капитально отремонтируют на юге Москвы
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Мытная улица, 50 Карта всех событий

В 2022 году в Южном административном округе столицы будет завершен комплексный капитальный ремонт многоквартирного дома, построенного в 1932 году. Об этом в среду, 20 апреля, рассказал заместитель генерального директора ФКР Москвы Владимир Кожиченков.

— Специалисты заменили в местах общего пользования старую изношенную керамическую плитку на новую, сохранив первоначальное декоративное решение. Также привели в первоначальный вид внутренний облик стен и потолков, восстановили исторические перила и воссоздали уникальные номерные таблички для этажей и подъездов, — отметил он.

Также представитель Фонда капитального ремонта заявил о важности сохранения исторического облика дома.

Жилой многоквартирный дом расположен по адресу улица Мытная, 50. Он был построен по индивидуальному проекту знаменитого архитектора В. Можаева, говорится в релизе.

Также стало известно, что в Северо-Восточном административном округе Москвы состоится капитальный ремонт жилого дома 1917 года постройки.

В рамках капитального ремонта строители проведут работы на кровле, чердаке и в подвале здания. Фасад оштукатурят и окрасят, обработают стены и декоративные элементы антисептиком в два слоя в местах замачивания.

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